جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 2026.. منتخب مصر يتصدر

كثر البحث من متابعي كرة القدم، عن ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026، لقارة أفريقيا، بعد نهاية منافسات الجولة السادسة، من هذه النسخة.

ونجح منتخب مصر في التربع على صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم، برصيد 16 نقطة، بعدما انتصر على سيراليون، بهدف دون رد في الجولة السادسة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026، بعد الجولة السادسة .

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (الأولى)

منتخب مصر (16 نقطة).

بوركينا فاسو (11 نقطة)

سيراليون (8 نقاط).

إثيوبيا (6 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط)

جيبوتي (نقطة وحيدة).

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (الأولى)

ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الموندالية

كونغو الديمقراطية (13 نقطة).

السنغال (12 نقطة).

السودان (12 نقطة)

توجو (4 نقاط).

جنوب السودان (3 نقاط).

موريتانيا (نقطتين)

ترتيب مجموعة الثالثة

جنوب أفريقيا (13 نقطة)

رواندا (8 نقاط)

بنين (8 نقاط)

نيجيريا (7 نقاط)

ليسوتو (6 نقاط)

زيمبابوي (4 نقاط)

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم

الرأس الأخضر (13 نقطة)

الكاميرون (12 نقطة)

ليبيا (8 نقاط)

أنجولا (7 نقاط)

موريشيوس (5 نقاط)

إستواني (نقطتين)

ترتيب مجموعة المغرب (الخامسة) في تصفيات المونديال

المغرب (15 نقطة)

النيجر (6 نقاط)

تنزانيا (6 نقاط)

زامبيا (3 نقاط)

الكونغو (بدون رصيد)

إيتريا ( صفر)

ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2026

كوت ديفوار / 16 نقطة.

الجابون / 15 نقطة.

بوروندي / 10 نقاط.

كينيا / 6 نقاط.

جامبيا / 4 نقاط.

سيشل / بدون نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر (السابعة) في تصفيات المونديال

الجزائر / 15 نقطة.

موزمبيق / 12 نقطة.

بوتسوانا / 9 نقاط.

أوغندا / 9 نقاط.

غينيا / 7 نقاط.

الصومال / نقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة تونس (الثامنة) في تصفيات كأس العالم

تونس / 16 نقطة.

ناميبيا / 12 نقطة.

ليبيريا / 10 نقاط.

غينيا الاستوائية / 7 نقاط

مالاوي / 6 نقاط

ساو توميه / بدون نقاط

ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات المونديال

غانا / 15 نقطة

جزر القمر / 12 نقطة

مدغشقر / 10 نقاط

مالي / 9 نقاط

جمهورية أفريقيا الوسطى / 5 نقاط

تشاد / بدون نقاط

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