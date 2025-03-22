أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع منتخب مصر بعد هدفه أمام إثيوبيا

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع منتخب الفراعنة، حيث سجل وصنع هدفًا في فوز مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 31، ثم قدم تمريرة حاسمة لـ"زيزو" ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

محمد صلاح يواصل تألقه مع منتخب مصر

وبهذه المساهمات، وصل محمد صلاح إلى 93 مشاركة تهديفية في 102 مباراة دولية، حيث سجل 60 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز لاعبي المنتخب المصري عبر تاريخه الطويل.

ويتمتع محمد صلاح بسجل تهديفي مذهل، حيث نجح في تسجيل الأهداف في مختلف البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية، وتصفيات المونديال، وكذلك تصفيات البطولة القارية.

وعلى مستوى الأرقام القياسية، يتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ المنتخب المصري، كما يحمل لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لمصر في المونديال بالمناصفة.

بفضل هذه الإنجازات الرائعة، يواصل نجم ليفربول كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية، مؤكدًا مكانته كواحد من أعظم لاعبي الفراعنة على مر العصور.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للمواجهة المرتقبة أمام منافسه منتخب سيراليون في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق مواجهة منتخب مصر أمام سيراليون يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ويستعرض " الموجز" قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل.

في الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامه فيصل.

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