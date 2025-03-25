حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

أعلن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة، الذي يخوض به مواجهة، سيراليون، المرتقبة بينهما في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره سيراليون، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات المونديال الجارية.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ في تمام الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون

وجاء تشكيل منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر اليوم كل من، محمد عواد، مصطفي شوبير، أحمد عبد، خالد صبحي، حسام عبد المحيد، حمدي فتحي، محمد شحاتة، نبيل دونجا، محمود صابر، مصطفى فتحي وأسامة فيصل.

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وسيراليون اليوم، عبر فضائية أون سبورت، المسؤولة عن نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال.

ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون، التي يستعرضها لكم موقع الموجز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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