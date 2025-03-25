مشاهدة مباراة مصر ضد سيراليون اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر منتخب مصر ضد سيراليون، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

مباراة مصر ضد سيراليون

الان ماتش مصر ضد سيراليون

يتم نقل قمة فريق مصر ضد سيراليون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، والمقررة مساء اليوم الثلاثاء 25 مارس الجاري عبر قناة on sport 1.

مشاهدة مباراة مصر ضد سيراليون

مشاهدة ماتش مصر ضد سيراليون

تنطلق مباراة مصر ضد سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، 25 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

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بث مباشر ماتش مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مصر ضد سيراليون، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل مصر ضد سيراليون

شاهد ماتش مصر ضد سيراليون

شاهد مباراة مصر ضد سيراليون

من المتوقع أن يضم تشكيل مصر ضد سيراليون الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

بث مباشر مباراة مصر ضد سيراليون

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويحتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل واحد.

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

نستعرض قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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