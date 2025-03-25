موعد مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، والتي يتواجد بها منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويحتل منتخب الفراعنة الصدارة برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

موعد لقاء منتخب مصر أمام سيراليون

مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب سيراليون، المقررة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد سيراليون ، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أوسبورت 1 ، التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب سيراليون الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة نظيره منتخب سيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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