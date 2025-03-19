موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر.. يستعد منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية لحسام حسن لمواجهة نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر

و شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم وصول منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلي المغرب، حيث يلتقي بمنتخب إثيوبيا علي ملعب العربي زوالي، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز كل ماتريد معرفته عن تلك المواجهة.

منتخب مصر يخوض تدريبين فقط في المغرب قبل مواجهة إثيوبيا

بدأ منتخب مصر الوطني لكرة القدم استعداداته لمواجهة إثيوبيا مساء الأحد الماضي، فيما اكتملت القائمة بتواجد اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية في التدريب الأخير الذي أقيم في الرابعة عصر أمس الثلاثاء قبل السفر في الثامنة مساءًا إلي المغرب، ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريب مساء اليوم وغدًا قبل مواجهة منتخب إثيوبيا مساء بعد غدٍ الجمعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في تمام الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تنقل تلك المواجهة بين مصر وإثيوبيا والتي تقام على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء عبر البث الحي لقناة أون سبورت 1،بتعليق كل من محمد الكواليني قناة صوتيه أولي، وطارق الإدوار علي القناة الصوتيه الثانية.

مباراة مصر وإثيوبيا

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، محققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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