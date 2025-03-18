موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعه الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة مصر واثيوبيا

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم2026، وآخر استعدادات المنتخب الوطني قبل السفر إلي المغرب البلد المستضيف للمباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وتلعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تنقل تلك المواجهة بين منتخب مصر وإثيوبيا والتي تقام على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء عبر البث الحي لقناة أون سبورت 1،بتعليق كل من محمد الكواليني قناة صوتيه أولي، وطارق الإدوار علي القناة الصوتيه الثانية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

أعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر والتي تضم 24 لاعبا، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي21 ، 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت كالتالي:

منتخب مصر

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

موقف مصر في المجموعة بتصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، حقق خلالهم الإنتصار في 3 مباريات،فيما حقق تعادل وحيد.

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