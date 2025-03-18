منتخب مصر كامل العدد خلال مران اليوم قبل السفر إلي المغرب

منتخب مصر.. يواصل منتخب مصر الوطني لكرة القدم استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مران منتخب مصر

ويدخل منتخب مصر مران اليوم تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن مكتمل العدد حيث من المقرر أن ينضم صباح اليوم الثلاثي المحترف في الدوريات الأوروبية وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز كل التفاصيل عن مران اليوم والسفر إلي المغرب لمواجهة إثيوبيا.

موعد مران منتخب مصر اليوم

وقرر العميد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الوطني تعديل موعد المران اليوم لينطلق في الرابعة مساءًا قبل السفر إلي دولة المغرب في الثامنة مساءً لمواجهة إثيوبيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا

وتلعب مباراة مصر وإثيوبيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

أعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر والتي تضم 24 لاعبا، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي21 ، 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت كالتالي:

مران منتخب مصر

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

موقف مصر في المجموعة بتصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، محققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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