موعد مران منتخب مصر الأول في المغرب إستعدادًا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر.. يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لخوض مباراة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد المران الأول للمنتخب المصري في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا مساء الجمعة المقبلة علي ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء.

موعد المران الأول لمنتخب مصر بعد وصوله للمغرب

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض تدريبين فقط بالدار البيضاء، حيث يكون موعد المران الأول اليوم الأربعاء، وتستأنف الاستعادادت غدًا الخميس، قبل مواجهة منتخب إثيوبيا مساء بعد غدٍ الجمعة.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في تمام الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تنقل تلك المواجهة بين مصر وإثيوبيا والتي تقام على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء عبر البث الحي لقناة أون سبورت 1،بتعليق كل من محمد الكواليني قناة صوتيه أولي، وطارق الإدوار علي القناة الصوتيه الثانية.

مباراة مصر وإثيوبيا

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن 24 لاعبا، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي21 ، 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة بتصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، حقق خلالهم الإنتصار في 3 مباريات،فيما حقق تعادل وحيد.

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