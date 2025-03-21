تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

استقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على أغلب العناصر التي سيُشكّل بها الفريق لمواجهة إثيوبيا في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي في الحادية عشرة مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب العربي الزاولي بالمغرب والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا اليوم



ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع من أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

وفي خط الوسط، سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ويستعرض " الموجز" قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام حسن المدير الفني في وقت سابق لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

وكان حسام حسن مدرب الفراعنة قد فجر مفاجأة بشأن استبعاد إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي على الرغم من تألقه هذا الموسم بقميص المارد الأحمر الذي أثار دهشة لعشاق الكرة المصرية.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويحتل المنتخب المصري حاليًا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد.

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