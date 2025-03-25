siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

أرسنال ضد فولهام
أرسنال ضد فولهام

تترقب جماهير الجانرز، مواجهة فريق أرسنال ضد فولهام، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال ضد فولهام

من المرتقب أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد فولهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

لا يفوتك

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة سيراليون

القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو بمجموعة مصر بتصفيات المونديال

موعد قمة أرسنال أمام فولهام

القمة المرتقبة لفريق أرسنال ضد نظيره فولهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

مشاهدة مباراة أرسنال أمام فولهام

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال أمام نظيره فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد فولهام 

يسعي فريق الجانرز لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل فولهام المركز الـ 10 برصيد 42 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟

لا يفوتك

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-3-2025 والقنوات الناقلة

مجموعة مصر.. موعد مباراة إثيوبيا ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026
تم نسخ الرابط