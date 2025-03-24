ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة سيراليون

تترقب جماهيرالكرة المصرية، ترتيب مجموعة منتخب مصر ، بتصفيات كأس العالم 2026 قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية حيث يلتقي الفراعنة منتخب سيراليون.

يتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026

يأتي ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 كالتالي..

1- مصر: 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو: 8 نقاط.

3- سيراليون: 8 نقاط.

4- غينيا بيساو: 6 نقاط.

5- إثيوبيا: 3 نقاط.

6- جيبوتي: نقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب سيراليون، مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

من المرتقب أن يضم تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب سيراليون الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة نظيره منتخب سيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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