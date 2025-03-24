جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-3-2025 والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو وعشاق كرة القدم في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والتي أبرزهم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم اليوم

غينيا الاستوائية ضد ناميبيا / الثالثة عصرًا.

مالي ضد أفريقيا الوسطى / السادسة مساءً.

غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو / السادسة مساء.

ليبيريا ضد ساو تومي / السادسة مساء.

مدغشقر ضد غانا / التاسعة مساءً.

جامبيا ضد كوت ديفوار / التاسعة مساءً.

إثيوبيا ضد جيبوتي / الحادية عشر مساءً.

تونس ضد مالاوي / الحادية عشر مساء.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم

-الأهلي ضد طلائع الجيش / التاسعة والنصف مساءً.

إنبي ضد فاركو / التاسعة والنصف مساءً.

المصري ضد البنك الأهلي / التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لـ كأس العالم اليوم

-فنلندا ضد لتوانيا / السابعة مساءً.

-بولندا ضد مالطا / العاشرة إلا ربع مساءً.

-البوسنة والهرسك ضد قبرص / العاشرة إلا ربع مساء.

-إنجلترا ضد لاتفيا / العاشرة إلا ربع مساءً.

-ألبانيا ضد أندورا / العاشرة إلا ربع مساءً.

-رومانيا ضد سان مارينو / العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

وتنقل مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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