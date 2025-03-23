جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-3-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم عدة مواجهات قوية أبرزهم مباراة ألمانيا ضد إيطاليا في دوري أمم أوروبا، ولقاء بيراميدز والإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

-جورجيا ضد أرمينيا / 4:00 مساءً.

-سلوفينيا ضد سلوفاكيا / 7:00 مساءً.

-تركيا ضد المجر / 7:00 مساءً.

-النمسا ضد صربيا / 7:00 مساءً.

-اسكتلندا ضد اليونان / 7:00 مساءً.

-آيسلندا ضد كوسوفو /7:00 مساءً.

-بلجيكا ضد أوكرانيا / 9:45 مساءً.

-المجر ضد جمهورية أيرلندا / 9:45 مساءً.

-إسبانيا ضد هولندا / 9:45 مساءً.

-فرنسا ضد كرواتيا / 9:45 مساءً.

-البرتغال ضد الدنمارك / 9:45 مساءً.

-ألمانيا ضد إيطاليا / 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم اليوم

-موريشيوس ضد اسواتيني / الثالثة مساء.

-الجابون ضد كينيا / الثالثة مساء.

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

-الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود / التاسعة والنصف مساء.

-الإسماعيلي ضد بيراميدز / التاسعة والنصف مساء.

-بتروجيت ضد الزمالك / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري المحترفين الإماراتي اليوم

-الأهلي الإماراتي ضد الشارقة / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

وتنقل مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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