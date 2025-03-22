جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 مارس الجاري، في مختلف البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع جريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 مارس الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم اليوم

-توجو ضد موريتانيا / السادسة مساء.

-السودان ضد السنغال / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم اليوم

-مقدونيا ضد ليشتنشتاين / الرابعة مساء.

-النرويج ضد مولدوفا / السابعة مساء.

-مونتينيغرو ضد جبل طارق / السابعة مساء.

-ويلز ضد كازاخستان / العاشرة إلاربع مساء.

-جزر فارو ضد التشيك/ العاشرة إلاربع مساء.

مواعيد مباريات كأس الرابطة مصرية اليوم

-مودرن سبورت ضد سموحة / التاسعة والنصف مساء.

-سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم اليوم

أوروجواي ضد الأرجنتين / الواحدة والنصف صباحاً.

مواعيد مباريات الودية للمنتخبات اليوم

-السويد ضد لوكسمبورغ / السابعة مساء.

مواعيد مباريات كأس المحترفين للإماراتي اليوم

-الوصل ضد الجزيرة الإماراتي / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإمريكي الممتاز اليوم

-سينسيناتي ضد أتالانتا يونايتد / الثامنة والنصف مساء.

-مينيسيوتا ضد لوس أنجلوس جلاكسي / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

وتنقل مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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