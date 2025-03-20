جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-3-2025 والقنوات الناقلة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري، في أبرز البطولات والقنوات الناقلة لها.
ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها بالتردد.
مواعيد مباريات اليوم
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 2026 اليوم
موزمبيق ضد أوغندا / الثالثة عصرًا.
ناميبيا ضد مالاوي / السادسة مساءً.
غينيا بيساو ضد سيراليون / السادسة مساء.
بنين ضد زيمبابوي / السادسة مساءً.
الرأس الأخضر ضد موريشيوس / السادسة مساء.
ليبيا ضد أنجولا / التاسعة مساء.
الجابون ضد سيشل / التاسعة مساء.
كينيا ضد جامبيا / التاسعة مساء.
مالي ضد جزر القمر / الحادية عشر مساءً.
مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية اليوم
الأهلي ضد إنبي / التاسعة والنصف مساء.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم
تركيا ضد المجر / السابعة مساءً.
أرمينيا ضد جورجيا / السابعة مساء.
سلوفاكيا ضد سلوفينيا / العاشرة إلا ربع مساءً.
بلجيكا ضد أوكرانيا / العاشرة إلا ربع مساء.
النمسا ضد صربيا / العاشرة إلا ربع مساء.
اليونان ضد اسكتلندا / العاشرة إلا ربع مساء.
آيسلندا ضد كوسوفو / العاشرة إلا ربع مساء.
بلغاريا ضد جمهورية أيرلندا / العاشرة إلا ربع مساء.
إسبانيا ضد هولندا/ العاشرة إلا ربع مساء.
البرتغال ضد الدنمارك / العاشرة إلا ربع مساء.
إيطاليا ضد ألمانيا / العاشرة إلا ربع.
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم اليوم
استراليا ضد إندونيسيا : 11:10 صباحًا.
البحرين ضد اليابان / 12:30 مساء.
كوريا الشمالية ضد عمان / 1:00 مساء.
إيران ضد الإمارات / السادسة مساء.
السعودية ضد الصين / 8:15 مساء.
الأردن ضد فلسطين / 8:15 مساء.
الكويت ضد العراق / 8:15 مساء.
قطر ضد كوريا الشمالية / 8:15 مساء.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.
ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
التردد 11566 الاستقطاب
عمودي معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
التردد 11054
الاستقطاب- أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 2/3.
القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم
وتنقل مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..
القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة أون تايم سبورت: 11861
معدل استقطاب القناة: «V»
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD.
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