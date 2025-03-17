جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث متابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 17 مارس الجاري، في أبرز المسابقات والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

ديروط ضد المصرية للاتصالات / التاسعة والنصف مساء.

أبو قير للأسمدة ضد بروكسي/ التاسعة والنصف مساء.

وادي دجلة ضد الترسانة / التاسعة والنصف مساء.

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة / التاسعة والنصف مساء.

أسوان ضد سبورتنج / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

الرجاء ضد المغرب التطواني / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

شباب المحمدية ضد حسنية أغادير / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

الدفاع الحسني ضد النادي الرياضي / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي اليوم

إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد / الواحدة بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس المحترفين الإماراتي

الجزيرة الإماراتي ضد الوصل / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

وتنقل مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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