جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث متابعو كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 15 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي، عدة مواجهات مثيرة، أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد فياريال.

مواعيد مباريات اليوم

يأتي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-إيفرتون ضد وست هام يونايتد / 5:00 مساء.

-نوتيجهام فورست ضد إبسوتيش تاون / خمسة مساء.

-برايتون ضد مانشستر سيتي / خمسة مساء.

-ساوثهامبتون ضد ولفرهامبتون / خمسة مساء.

-بورنموث ضد برينتفورد / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

-الزمالك ضد سموحة / التاسعة والنصف مساء.

-بيراميدز ضد إنبي / التاسعة والنصف مساء.

-غزل المحلة ضد البنك الأهلي / التاسعة والنصف مساء .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-بلد الوليد ضد سيلتا فيجو /الثالثة مساء.

-إسبانيول ضد ريال مايوركا / 5:15 مساء.

-فياريال ضد ريال مدريد / السابعة والنصف مساء.

-جيرونا ضد فالنسيا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-بارما ضد مونزا / الرابعة مساء.

-أودينيزي ضد هيلاس فيرونا / الرابعة مساء.

-ميلان ضد كومو / السابعة مساء.

-إمبولي ضد تورينو / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-نانت ضد ليل الفرنسي / السادسة مساء.

-آنجية ضد موناكو / الثامنة مساء.

-ستاد رين ضد لينس / 10:5 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الاتفاق ضد الفيحاء / التاسعة مساء.

-التعاون ضد الهلال السعودي / التاسعة مساء.

-الأخدود ضد الأهلي السعودي / التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر اليوم

وتنقل مباريات الدوري المصري اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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