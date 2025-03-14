كثر البحث من متابعي كرة القدم العالمية، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل منافسات الجولة 29 من عمر هذا الموسم 2024-2025، والمقرر انطلاقها مساء يوم السبت المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 29

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل هذه الجولة والذي يأتي على هذا النحو:

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- أرسنال، 55 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 46 نقطة.

8- أستون فيلا، 45 نقطة.

9- بورنموث، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 29

في حين أن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

محمد صلاح، ليفربول 27 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد 15 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 13 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 12 هدفًا.

جيان فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

أولي واتكينزأستون فيلا، 12 هدفًا.

مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي

ويأتي جدول مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي كالآتي:

وست هام يونايتد ضد إيفرتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون /السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

مانشستر سيتي ضد برايتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

برينتفورد ضد بورنموث / السبت 15 مارس 2025 / 7:30 مساءً.

تشيلسي ضد أرسنال / الأحد 16 مارس 2025 / 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام / الأحد 16 مارس 2025 / 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي /الأحد 16 مارس 2025/ 9:00 مساءً.

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