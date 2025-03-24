القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو بمجموعة مصر بتصفيات المونديال

بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.. يترقب عشاق الكرة الأفريقية، مواجهات مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 حيث من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الاثنين منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات.

منتخب الفراعنة يتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

مشاهدة قمة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو

يمكنك مشاهدة مواجهة منتخب بوركينا فاسو أمام نظيره غينيا بيساو، المقررة مساء اليوم الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قنوات SSC السعودية.

موعد قمة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو

مواجهة منتخب بوركينا فاسو ضد نظيره منتخب غينيا بيساو، المقررة مساء اليوم الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر ضد سيراليون

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية ضد سيراليون، المقررة مساء غد الثلاثاء والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر العناصرالأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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