مجموعة مصر.. موعد مباراة إثيوبيا ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

إثيوبيا ضد جيبوتي.. تترقب جماهيرالكرة المصرية، نتائج مواجهات مجموعة منتخب مصر ، بتصفيات كأس العالم 2026 حيث من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الاثنين منتخب إثيوبيا ضد جيبوتي ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

يتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

موعد مباراة منتخب إثيوبيا ضد جيبوتي

تنطلق مباراة منتخب إثيوبيا ضد جيبوتي، المقررة مساء اليوم الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب إثيوبيا ضد جيبوتي

يمكنك متابعة مباراة منتخب إثيوبيا ضد جيبوتي، المقررة مساء اليوم الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قنوات SSC السعودية.

موعد مباراة منتخب الفراعنة ضد سيراليون

مواجهة منتخب مصر ضد سيراليون، المقررة مساء غد الثلاثاء والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة سيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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