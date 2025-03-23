موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة إسبانيا ضد هولندا، المقررة مساء اليوم الأحد والتي تجمعهما على ملعب "المستايا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا

تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب هولندا، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد 23 مارس 2025، في مواجهة صعبة ونارية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد هولندا

يتم نقل أحداث مواجهة إسبانيا ضد هولندا اليوم الأحد عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي لمباريات دوري أمم أوروبا في الشرق الأوسط، والتي يأتي ترددها كما يلي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 الاستقطاب

عمودي معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

إسبانيا ضد هولندا

قائمة إسبانيا ضد هولندا

تضم قائمة إسبانيا ضد هولندا الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو

خط الدفاع: ، بيدرو بورو، روبن لو نورماند، مينجويزا، كوكوريلا، كوبارسي، انيجو مارتينيز أسينسيو، جريمالدو. خط الوسط: زوبيميندي، ميرينو، فابيان، بيدري، كاسادو، أليكس بينيا.

الهجوم: موراتا، لامين يامال، أسينسيو، فيران توريس، داني أولمو، ويليامز، أويارزابال، بريان سرقسطة، أيوزي بيريز، يريمي بينو ،سامو .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

ويرصد لكم موقع الموجز جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالآتي:

تركيا ضد المجر / 7:00 مساءً.

أرمينيا ضد جورجيا / 7:00 مساء.

سلوفاكيا ضد سلوفينيا / 9:45 مساءً.

بلجيكا ضد أوكرانيا / 9:45 مساء.

النمسا ضد صربيا / 9:45 مساء.

اليونان ضد اسكتلندا / 9:45 مساء.

آيسلندا ضد كوسوفو / 9:45 مساء.

بلغاريا ضد جمهورية أيرلندا / 9:45 مساء.

إسبانيا ضد هولندا/ 9:45 مساء.

البرتغال ضد الدنمارك / 9:45 مساء.

ألمانيا ضد إيطاليا / 9:45 مساءً.

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟