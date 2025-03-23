تغييرات محتملة في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات المونديال

قرر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق استعدادًا لمواجهة سيراليون المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يُدخل حسام حسن 3 تغييرات على التشكيل الأساسي، حيث يُرجح مشاركة مصطفى محمد بدلًا من أسامة فيصل في الهجوم، بالإضافة إلى مشاركة خالد صبحي في قلب الدفاع بعدما دخل بديلًا في المباراة السابقة، مع تغيير آخر محتمل في خط الوسط.

تعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وجاءت هذه التعديلات بعد أن حقق منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، فوزًا مهمًا على إثيوبيا بنتيجة 2-0 مساء الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب العربي الزاولي بالمغرب حيث سجل أهداف المباراة محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وبفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 13 نقطة، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.

وكان منتخب مصر قد بدأ معسكره التدريبي يوم الأحد الماضي استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقررتين في 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يشار إلى أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى من التصفيات، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي. ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون

ويستعرض " الموجز" قائمة منتخب مصر للمواجهة المرتقبة ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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