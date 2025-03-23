مجموعة مصر..موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.. يترقب عشاق كرة القدم، نتائج مباريات مجموعة منتخب مصر ، بتصفيات كأس العالم 2026 حيث من المقرر أن يلتقي مساء غد الاثنين منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

المنتخب المصرى يتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

موعد مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو

تنطلق مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو، المقررة مساء غد الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو

يمكنك متابعة مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو، المقررة مساء غد الاثنين والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قنوات SSC السعودية.



موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، المقررة مساء بعد غد الثلاثاء والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد سيراليون

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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