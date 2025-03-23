تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام بتروجيت في كأس العاصمة

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة ضد بتروجيت في بطولة كأس العاصمة " الرابطة سابقًا".

ويلتقي الزمالك بقيادة بيسيرو أمام بتروجيت في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بعد تعادله مع الجونة في الجولة الثانية بنتيجة هدف لكل فريق.

يأتي الزمالك في المركز الثالث من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد نقطة واحدة، نتيجة التعادل مع الجونة في الجولة الماضية.



بينما يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الجونة بـ4 نقاط، ثم مودرن سبورت وسموحة في المركزين الرابع والخامس دون أي نقاط

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت

ويستعرض " الموجز" تشكيل الفارس الأبيض لملاقاة بتروجيت ببطولة كأس العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق

خط الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

رسائل قوية من بيسيرو للاعبي الزمالك

وحذر جوزيه بيسيرو لاعبيه من الاستهانة بفريق بتروجت، خاصةً في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري.

كما طالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدًا على أهمية استغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يعزز ثقة الفريق ويضعف معنويات الخصم.

وتعتبر مباراة الزمالك ضد بتروجت بمثابة بروفة أخيرة للفريق قبل مواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 28 مارس.

وشدد بيسيرو على ضرورة تنفيذ التعليمات الفنية بدقة، مع التركيز على نقل الكرة بسرعة والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية تجاه مرمى المنافس.

وعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الجونة، بهدف تجنب تكرارها في مواجهة بتروجت، خاصةً وأن بيسيرو يسعى لتحقيق أول بطولة مع الفريق الأبيض.

من ناحية أخرى، يعمل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد على استغلال نقاط الضعف في صفوف الزمالك، خاصةً مع غياب عدد من نجوم الفريق بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني.

ويحتل بتروجت صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتيه الأولى ضد مودرن سبورت وسموحة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتأمين تأهله المبكر للدور التالي

اقرأ أيضًا:

تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا قبل صدام إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

جدول مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة