التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يترقب الجمهور الإنجليزي، قمة فريق أرسنال ضد فولهام، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل أرسنال ضد فولهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد فولهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام

المباراة المنتظرة لفريق أرسنال ضد نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فولهام

يمكنك متابعة قمة فريق أرسنال أمام نظيره فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد فولهام

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل فولهام المركز الـ 10 برصيد 42 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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