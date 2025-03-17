موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق أرسنال ضد فولهام، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق أرسنال عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل فولهام المركز الـ 10 برصيد 42 نقطة.

موعد قمة أرسنال ضد فولهام

المواجهة المرتقبة لفريق أرسنال ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

قمة أرسنال ضد فولهام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق أرسنال ضد فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد فولهام

تشكيل أرسنال ضد فولهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد فولهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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