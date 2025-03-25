منتخب مصر يخطف الفوز من سيراليون ويقترب من التأهل إلى كأس العالم

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، في تحقيق الفوز على سيراليون، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، لقارة أفريقيا.

واصطدم منتخب مصر مع سيراليون، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخطف منتخب مصر الفوز على سيراليون، بهدف دون رد، في المواجهة المثيرة، التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

أهداف مباراة منتخب مصر وسيراليون

أحرز أحمد سيد زيزو، هدف منتخب مصر الوحيد في هذا اللقاء، خلال الدقيقة 47، وحسم الفراعنة هذه المواجهة لصالحهم، بنتيجة 1-0.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة 16، ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد هذه النتيجة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وجاءت ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي..

منتخب مصر / 16 مقطة.

بوركينا فاسو / 11 نقطة.

سيراليون / 8 نقاط.

إثيوبيا / 6 نقاط.

جيبوتي / نقطة وحيدة.

أهداف مباراة مصر وسيراليون

تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون

وجاء تشكيل منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

وضمت مقاعد بدلاء منتخب مصر اليوم كل من، محمد عواد، مصطفي شوبير، أحمد عبد، خالد صبحي، حسام عبد المحيد، حمدي فتحي، محمد شحاتة، نبيل دونجا، محمود صابر، مصطفى فتحي وأسامة فيصل.

تشكيل سيراليون أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: الحاجي سياسي.

خط الدفاع: ناثانيال جالوه - ألفا توراي - أنديلاي جمعة باه - ساليو تاراوالي.

الوسط: تيريس فورنا - الحسن كوروما - أبو دمبويا.

الهجوم: - كي كامارا - إيمانويل داماديا - موموه كامارا.

اقرأ أيضًا:

إصابة وسام أبو علي في مباراة فلسطين والعراق تثير قلق جماهير الأهلي

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها