مباراة مصر ضد سيراليون.. الفراعنة تتقدم بـ هدف زيزو في الشوط الأول

انتهت منافسة الشوط الأول من مباراة مصر ضد سيراليون، المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في تصفيات كأس العالم 2026، بتقدم الفراعنة.

وتواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره سيراليون، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

هدف زيزو في مباراة مصر ضد سيراليون

وتقدم منتخب مصر على سيراليون، بـ هدف زيزو نجم الفراعنة، الذي أحرزه في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول.

وجاءت نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر ضد سيراليون، بنتيجة 1-0.

تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون

وجاء تشكيل منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

وضمت مقاعد بدلاء منتخب مصر اليوم كل من، محمد عواد، مصطفي شوبير، أحمد عبد، خالد صبحي، حسام عبد المحيد، حمدي فتحي، محمد شحاتة، نبيل دونجا، محمود صابر، مصطفى فتحي وأسامة فيصل.

تشكيل سيراليون أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: الحاجي سياسي.

خط الدفاع: ناثانيال جالوه - ألفا توراي - أنديلاي جمعة باه - ساليو تاراوالي.

الوسط: تيريس فورنا - الحسن كوروما - أبو دمبويا.

الهجوم: - كي كامارا - إيمانويل داماديا - موموه كامارا.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وسيراليون

وتذاع مباراة مصر وسيراليون اليوم، عبر فضائية أون سبورت، المسؤولة عن نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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