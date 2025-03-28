مهدد بالسجن.. تقارير تكشف موعد محاكمة أنشيلوتي بتهمة الاحتيال

كشفت تقارير عالمية، عن مفاجأة صادمة، حول محاكمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، المهدد بالسجن بتهمة الاحتيال على الخزانة العامة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال على الخزانة العامة، في ثلاث تهم مختلفة، ومهدد بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأفادت التقارير أن هذه الأزمة، بدأت عندما أبلغ أنـشيلوتي، في إقراراته الضريبية عن أجر راتبه الشخصي كمدرب الذي تلقاه من ريال مدريد، ونفى الدخل الآخر، وهذا ما أقره المدعي العام، بأنه إدعاء زائف.

أنشيلوتي مهدد بالسجن

وأوضحت أن التهمة الأولى لأنشيلوتي، هي الاحتيال على الخزنة العامة في إسبانيا، بمبلغ 1.062.079 يورو، في العام الضريبي 2014 و2015، وعلى إثر هذه التهمة يواجه مدرب ريال مدريد حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.

وأشارت إلى أن التهمة الثانية والثالثة للمدرب الإيطالي، تتعلق بالخزانة العامة أيضًا، ويطالب المدعي العام بفرض غرامتين عليه قدرهما (3،186،237 يورو).

وأعلنت عن موعد محاكمة كارلو أنشيلوتي، هو يوم الأربعاء المقبل في المحكمة الإقليمية بمدريد.

أنشيلوتي مهدد بالسجن

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تهمة الاحتيال وعقوبة السجن

وقال أنشيلوتي ردًا على هذه الأنباء، الذي نشره الصحيفة ذاتها، ويستعرضه لكم موقع الموجز: “هذا ليس موضوع للنقاش، هناك شهادة يجب عليَ أن أدلى بها، وسأفعل ذلك يوم الأربعاء المقبل”.

وأوضح: “ما سيحدث في الأسبوع المقبل هو الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، لقد فزت في المحاكمة الأولى وأنا أثق تمامًا بالقانون والعدالة، أنا لست قلقًا”.

واختتم: “ما يضايقني أنهم يقولون إنني قمت بالاحتيال، ولكنني سأقدم شهادتي بحماس، لإثبات حقيقة هذا الأمر”.

ويستعد أنشيلوتي، لقيادة ريال مدريد في مواجهة ليجانيس، المقرر خوضها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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