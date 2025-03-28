مواجهات نارية بالدوري الإسباني غدا.. ريال مدريد ضد ليجانيس في المقدمة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مواجهات ساخنة ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، ويأتي في مقدمتها مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة.

مواعيد مباريات السبت 29 مارس بالدوري الإسباني

تشهد الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الإسباني غدا السبت إقامة 4 مواجهات قوية تأتي كما يلي..

ريال سوسييداد ضد بلد الوليد - 3 مساء

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد - 5:15 مساء

ألافيس ضد رايو فاليكانو - 7:30 مساء

ريال مدريد ضد ليجانيس - 10 مساء

ريال مدريد ضد ليجانيس

مواجهة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس، المقررة مساء غد السبت الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد ليجانيس

يمكنك متابعة مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره ليجانيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ليجانيس

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليجانيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات غدا السبت

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات السبت 29 مارس 2025 ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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