موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق سيراميكا ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025.

يسعي فريق الزمالك لتجاوز عقبة البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة للوصول لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري وإحراز لقب البطولة في ظل تراجع فرص الفريق في المنافسة علي بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

موعد قمة الزمالك ضد سيراميكا

القمة المرتقبة التي تجمع فريق الزمالك ضد سيراميكا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025، تنطلق في تمام التاسعة والنصف على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا

يمكنك متابعة مباراة فريق الزمالك ضد سيراميكا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025،، على الهواء مباشرة عبر قنوات oN SPORTS.

الزمالك ضد سيراميكا

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا ويأتي كالتالي..

الحارس الأساسي: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي الونش- صلاح الدين مصدق- محمود بنتايج

وسط الميدان: ناصر ماهر- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- أحمد سيد زيزو

موقف الزمالك و سيراميكا بجدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 43 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة (تخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم).

3- الزمالك - 35 نقطة

4- المصري - 31 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- فاركو - 26 نقطة

7- بتروجت - 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

9- حرس الحدود - 22 نقطة

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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