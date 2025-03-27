تاريخ مواجهات تشيلسي ضد توتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

عشاق المتعة والإثارة علي موعد مع قمة نارية تجمع فريق توتنهام ضد تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق توتنهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد توتنهام

التقي فريق تشيلسي نظيره فريق توتنهام في 177 مباراة حيث حقق تشيلسي الفوز في 79 مباراة بينما حقق فريق توتنهام الفوز في 55 مباراة وانتهت 43 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

موعد قمة توتنهام ضد تشيلسي

القمة النارية التي تجمع فريق توتنهام ضد نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

مشاهدة مباراة تشيلسي أمام توتنهام

يمكنك مشاهدة قمة فريق تشيلسي ضد توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد توتنهام

التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي أمام توتنهام

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق تشيلسي أمام نظيره توتنهام الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة توتنهام ضد تشيلسي

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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