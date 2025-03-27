موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

موعد قمة برشلونة ضد أوساسونا

تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة البداية للمباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

يتم نقل أحداث مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد أوساسونا

ريال مدريد ضد ليجانيس

تشهد هذه الجولة مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس، المقررة مساء بعد غد السبت الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق أوساسونا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 2026.. منتخب مصر يتصدر

مرتضى منصور يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب.. ورئيس الأهلي يرد