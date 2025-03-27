جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-3-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، والذي لم يضم سوى مباراة وحيدة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-3-2025 كالأتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد أوساسونا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم القنوات

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة، من 27 مباراة.

2- ريال مدريد 60 نقطة، من 28 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة، من 28 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة، من 28 مباراة.

5- فياريال 44 نقطة ، من 28 مباراة.

6- ريال بتيس 44 نقطة، من 28 مباراة.

7- مايوركا 40 نقطة، من 28 مباراة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة، من 28 مباراة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة، من 28 مباراة.

10- إشبيلية 36 نقطة، من 28 مباراة.

11- خيتافي 36 نقطة، من 28 مباراة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة، من 28 مباراة.

13- جيرونا 34 نقطة، من 28 مباراة.

14- أوساسونا 33 نقطة، من 27 مباراة.

15- إسبانيول 28 نقطة، من 28 مباراة.

16- فالنسيا 28 نقطة، من 28 مباراة.

17- ألافيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

18- ليجانيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

19- لاس بالماس 25 نقطة، من 28 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، من 28 مباراة.

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