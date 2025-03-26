التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء غد الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

وتنقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد أوساسونا

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس، مساء السبت المقبل الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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