موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 60 نقطة وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28.

وتنطلق المواجهة المرتقبة التي تجمع برشلونة ضد أوساسونا، مساء غد الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول، مساء السبت المقبل الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

وتنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره فريق إسبانيول ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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