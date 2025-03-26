جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس الجاري، والقنوات الناقلة لها.

وقرر موقع الموجز، أن يقدم لمتابعيه فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم في أبرز البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم اليوم

بيرو ضد فنزويلا / الثانية بعد منتصف الليل.

باراجواي ضد كولومبيا / الثانية بعد منتصف الليل.

الأرجنتين ضد البرازيل / الثانية بعد منتصف الليل.

الإكوادور ضد تشيلسي / الثانية بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

طنطا ضد القناة / التاسعة والنصف مساءً.

راية الرياضي ضد سبورتنج / التاسعة والنصف مساءً.

بروكسي ضد السكة الحديد / التاسعة والنصف مساء.

المنصورة ضد المصرية للاتصالات / التاسعة والنصف مساءً.

المقاولون العرب ضد منتخب السويس / التاسعة والنصف مساء.

أبو قير للأسمدة ضد كهرباء الإسماعيلية / التاسعة والنصف مساء.

الداخلية ضد وادي دجلة / التاسعة والنصف مساءً.

الترسانة ضد لافيينا / التاسعة والنصف مساء.

ديروط ضد بلدية المحلة / التاسعة والنصف مساءً.

أسوان ضد بترول أسيوط / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم

وتنقل مباريات الدوري المصري للدرجة الثانية اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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