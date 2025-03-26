الأهلي يواجه زد وديا اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق زد وديا اليوم في إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الهلال السوداني، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويسعي كولر خلال هذه المباراة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة بطل السودان.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونظيره الهلال السوداني في القاهرة في 1 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

من المقرر أن تنقل مباراة الذهاب بين الأهلي ونظيره الهلال السوداني في القاهرة يوم 1 أبريل المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.



الأهلي ضد الهلال

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ضمت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا كل من، الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري.

وسحبت القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.

وأسفرت القرعة عما يلي..

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا



تلعب مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و8 أبريل 2025، كما ستحدد القرعة المواجهات المحتملة في الدور نصف النهائي، حسبما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقرر "كاف" تمديد مهلة تسجيل اللاعبين إلى 28 فبراير الجاري، بعدما كانت محددة سابقًا في 31 يناير الماضي.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

يرصد الموجز، قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" وأسفرت عن مواجهة فريق بيراميدز المصري لنظيره الجيش الملكي المغربي.

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