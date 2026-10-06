موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوز كبير أمام نظيره فريق بترول أسيوط وتجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة لتجنب الإجهاد قبل مواجهة القمة أمام الزمالك في الجولة السادسة لبطولة الدوري

موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027، تنطلق مساء غد الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء غد الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت.

الأهلي ضد بترول أسيوط

قائمة الأهلي المتوقعه لمواجهة بترول أسيوط

من المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العاصمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة ، محمد عبدالله ، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة ، أشرف داري ، عمر الساعي ، ياسين مرعي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بترول أسيوط

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد بترول أسيوط حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد رضا ، أفشة ، عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبدالله ، بن جديدة

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