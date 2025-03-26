موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء غد الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس، مساء السبت المقبل الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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