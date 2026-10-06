قطاع الهندسة بروساتوم يسلّم المعدات الاساسية لمحطة طاقة نووية عائمة جديدة

قام مصنع "زيو-بودولسك" التابع لروساتوم في منطقة موسكو، والتابع لقطاع الهندسة الميكانيكية، بتصنيع الوحدة الثانية من مفاعل RITM-200S، والمخصصة لوحدة الطاقة النووية العائمة PEB-106 ، التي ستوفر الكهرباء لمجمع رئيسي لتعدين النحاس في تشوكوتكا.

روساتوم تسلّم المعدات الاساسية لمحطة طاقة نووية عائمة جديدة

وقد اجتازت الوحدة بالفعل الاختبارات الهيدروليكية، التي أكدت موثوقيتها، إلى جانب اختبار التجميع، الذي تحقق من دقة تركيب وتوافق جميع المكونات والعناصر معًا وفقًا للرسومات التصميمية.

وقال أنطون ليبيديف، رئيس مصنع "زيو-بودولسك": "يمثل عام 2026 عامًا مفصليًا لفرق الهندسة الميكانيكية في مصنع "زيو-بودولسك"، حيث نجحنا للمرة الأولى في تصنيع مجموعة كاملة من وحدات RITM لمحطة طاقة نووية عائمة ستوفر الكهرباء لمجمع صناعي في شمال روسيا، وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في تطوير الطاقة النووية المعيارية الصغيرة على مستوى العالم، كما سجل المصنع رقمًا قياسيًا هذا العام، حيث تم تصنيع أربع وحدات من عائلة RITM في أقل من عام، فيما توجد خمس وحدات أخرى قيد التصنيع."

تضم وحدة الطاقة العائمة PEB-106 مفاعلين من طراز RITM-200S وقد تم تصنيع الوحدة الأولى في مايو 2026، وهي موجودة بالفعل في حوض بناء السفن، حيث سيتم تركيبها لاحقًا داخل هيكل وحدة الطاقة.

ويُعد RITM-200 أحدث طراز من وحدات المفاعلات البحرية الروسية المستخدمة ضمن أسطول كاسحات الجليد النووية، مما يجعل تصميم المعدات أكثر إحكامًا بمقدار 1.5 مرة، مع توفير قدرات أعلى بشكل ملحوظ مقارنةً بنظيراتها من الأجيال السابقة، وقد أتاح ذلك تطوير كاسحات جليد متعددة الاستخدامات قادرة على اختراق جليد يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار في المياه العميقة، مع إمكانية الإبحار أيضًا في مصبات الأنهار الشمالية، وقد أثبتت وحدات مفاعلات RITM-200 كفاءتها في أقصى شمال روسيا، وأصبحت تشكل أساس حلول الطاقة النووية المعيارية الصغيرة المصممة لتوفير الكهرباء للمناطق النائية في روسيا وخارجها.

تشارك عدة شركات تابعة لقطاع الهندسة الميكانيكية في شركة "روساتوم" في إنتاج وحدات مفاعلات "RITM"، وتتولى شركة "أفريكانتوف أو كي بي إم" (OKBM Afrikantov)، ومقرها نيجني نوفغورود، دور المصمم الرئيسي والمورد الشامل (تسليم مفتاح) لوحدة المفاعل، بينما تقوم شركة "إيه إي إم-سبيتستال" (AEM-Spetsstal) في سانت بطرسبرغ بتصنيع المسبوكات والمطروقات المعدنية للمفاعلات المستقبلية. ويتم تصنيع جسم المفاعل وتجميعه واختباره النهائي في مدينة بودولسك.

وحتى الآن، تم إنتاج 16 وحدة من مفاعلات "RITM"؛ منها 8 وحدات دخلت بالفعل الخدمة التشغيلية بنجاح على متن أحدث كاسحات الجليد النووية — وهي: "آركتيكا" (Arktika)، و"أورال" (Ural)، و"سيبر" (Sibir)، و"ياقوتيا" (Yakutia)، فيما تتواجد 12 وحدة أخرى حالياً في مراحل تصنيع مختلفة.

ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النووية المعيارية الصغيرة، يمكن لوحدات الطاقة العائمة أن تسهم بصورة كبيرة في إعادة تشكيل مشهد الطاقة، من خلال معالجة حالات نقص إمدادات الكهرباء الحالية أو المحتملة في المناطق الساحلية النائية.

وتعمل هذه الوحدات بمثابة "بطارية خضراء"، إذ يمكنها توليد الكهرباء بصورة مستمرة على مدى عدة عقود، بغض النظر عن الظروف الجوية، كما يمكن استخدامها لتوفير الكهرباء للمنشآت الصناعية والتجمعات السكانية. ومنذ عام 2020، تعمل أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، "أكاديميك لومونوسوف"، في تشوكوتكا، وقد ولّدت ما يقرب من 1.4 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء خلال هذه الفترة.

وقد تم تطوير عائلة من وحدات الطاقة العائمة المزودة بمفاعلات RITM-200 ذات القدرات المختلفة، لتلبية احتياجات المناطق الواقعة في خطوط العرض الشمالية والجنوبية على حد سواء، ويجري حاليًا الإنتاج المتسلسل لوحدات PEB-106 لتوفير الكهرباء لمجمع صناعي لتعدين النحاس في منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم، ومن المقرر أن يمثل هذا المشروع أول مشروع عالمي للطاقة "الخضراء" المخصصة للإنتاج الصناعي بالاعتماد على وحدة طاقة عائمة.

ويُعد قطاع الهندسة الميكانيكية في روساتوم أكبر شركة قابضة روسية في مجال هندسة الطاقة من حيث حجم الإنتاج والإيرادات. ويتولى القطاع توريد معدات جزيرة المفاعل وقاعة التوربينات بنظام تسليم متكامل لجميع محطات الطاقة النووية الجاري إنشاؤها وفق التصميمات الروسية، إلى جانب دوره كمُصنّع ومطوّر ومقدم لحلول متكاملة لقطاعات الطاقة والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الصناعية.

ويمثل التشغيل الفعّال لمجمع الوقود والطاقة أهمية بالغة بالنسبة لروسيا، لما له من دور في ضمان الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين. وتعمل الشركات الكبرى في القطاع على توسيع الإنتاج والاستثمار في تقنيات إحلال الواردات، فيما تساهم روساتوم وشركاتها التابعة بصورة فاعلة في هذه الجهود.