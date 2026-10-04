شاركت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الطاقة النووية بمحافظة مرسى مطروح، في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا مؤخراً، وقدمت الشركة، من خلال جناحها بالمعرض، مجموعة شاملة من الحلول لتوفير الطاقة ودعم البنية التحتية الحيوية من خلال تقنيات الطاقة والتقنيات الرقمية. وتضمن برنامج الفعاليات جلسات حول تقنيات الجيل الرابع ووحدات الطاقة العائمة، إلى جانب مناقشات حول تطوير الكوادر البشرية.

روساتوم تستعرض حلول المفاعلات المعيارية الصغيرة وتقنيات الجيل الرابع خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انطلق برنامج روساتوم بعقد ندوة بعنوان "تشكيل مستقبل أنظمة الطاقة النووية المبتكرة: قوة البنية التحتية البحثية المشتركة"، وناقش المشاركون آفاق تقنيات الجيل الرابع ونظام الطاقة النووية ثنائية المكونات، ودور المفاعلات البحثية في تطوير هذه التقنيات، إلى جانب الفرص التي يتيحها المركز الدولي للأبحاث "MBIR".

وأظهر البرنامج اهتمامًا خاصًا بالإدخال المتسلسل لوحدات الطاقة العائمة. ويستند هذا المفهوم إلى الخبرة التشغيلية التي اكتسبتها روساتوم من تشغيل محطات الطاقة النووية العائمة، ويتضمن إنشاء مركز بيانات بالتزامن مع وحدة الطاقة العائمة FPU-100، وكان هذا المفهوم محور الفعالية الجانبية "مرحبًا بوحدات الطاقة العائمة – حلول طاقة خالية من الانبعاثات وجاهزة للتشغيل"، حيث ناقش المشاركون الإمكانات السوقية لوحدات الطاقة العائمة، ومزايا هذه التكنولوجيا والتحديات التي تواجهها، إلى جانب جهود المنظمات الدولية لدعم الطاقة النووية صغيرة النطاق.

وقال فلاديمير أبتكاريف، نائب المدير العام لقسم حلول الطاقة العائمة بقطاع الهندسة الميكانيكية في شركة روساتوم: "بفضل ما تتميز به وحدات الطاقة العائمة من طابع معياري وسرعة وسهولة في النشر، ستظل لعقود قادمة حلًا موثوقًا لتلبية احتياجات الطاقة في المناطق الساحلية والمناطق التي تعاني من نقص الطاقة، وهي المناطق التي لا يمثل إنشاء بنية تحتية متكاملة ومحطة طاقة نووية كبيرة فيها خيارًا مجديًا من الناحية الاقتصادية أو الفنية، أو التي تحتاج إلى توفير الطاقة بشكل فوري."

وقال فيديا جيليزنوف، مدير المشروعات الخاصة بشركة ATOMDATA ": تعد مراكز البيانات من الركائز الأساسية للبنية التحتية الحيوية في الوقت الحالي، وبموجب هذا المقترح، يتم دمج مركز البيانات مباشرةً مع البنية التحتية للطاقة والخدمات الرقمية، بما يوفر نهجًا شاملًا لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الوطنية، إلى جانب تخزين البيانات ومعالجتها، ويوفر ضمان إمدادات الطاقة النظيفة، وعدم تحميل شبكة الكهرباء أعباء إضافية، إلى جانب التبريد الفعال للبنية التحتية الحاسوبية باستخدام مياه البحر، أساسًا قويًا لإنشاء تجمعات رقمية سيادية."

في أواخر أغسطس، أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة ATLAS ، وهي اختصار لعبارة "التقنيات الذرية المرخصة للتطبيقات البحرية" (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea) ، بهدف دعم الاستخدام الآمن للتقنيات النووية في البحر. وكانت الطاقة النووية العائمة أيضًا أحد المحاور الرئيسية لمشاركة روساتوم في المؤتمر العام للوكالة هذا العام.

كما تناول برنامج روساتوم تطوير الكوادر العاملة في قطاع الطاقة النووية والجهود الهادفة إلى استقطاب الجيل الجديد من المتخصصين.

كما نظمت أكاديمية روساتوم المؤسسية، بالتعاون مع شبكة الشباب النووي التابعة للأمم المتحدة (UN NYG)، فعالية جانبية بعنوان "70 عامًا من التقدم: تمكين الشباب للمساهمة في رسم مستقبل نووي مستدام"، ناقش خلالها المشاركون إسهامات الشباب في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطوير القطاع، إلى جانب الدور الذي سيضطلع به المتخصصون الشباب في رسم مستقبل القطاع. وشهدت الفعالية مراسم انضمام شبكة الشباب النووي التابعة للأمم المتحدة إلى "إعلان الشباب بشأن التعاون النووي".

كانت أساليب التدريب العملية محور فعالية جانبية أخرى بعنوان "نهج روساتوم في التدريب باستخدام أجهزة المحاكاة للعاملين في محطات الطاقة النووية والمتخصصين النوويين المستقبليين".

وخلال الفعالية، شارك ممثلو الأكاديمية التقنية التابعة لروساتوم خبراتهم في تدريب العاملين في محطات الطاقة النووية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وناقشوا استخدام أجهزة المحاكاة كاملة النطاق وأجهزة المحاكاة التحليلية، واستعرضوا جهود تطوير الكوادر في الدول الشريكة، كما أوضحوا فرص تدريب المتخصصين المستقبليين من خلال مشروع "Obninsk Tech".