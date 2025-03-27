التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

تترقب الجماهيرالإسبانية، مواجهة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ليجانيس التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما الليلة ضمن مؤجلات الجولة 28، ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

موعد قمة ريال مدريد ضد ليجانيس

تنطلق مواجهة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس، مساء السبت المقبل الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد ليجانيس

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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