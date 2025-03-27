حسام حسن يكشف برنامج منتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر ، علي برنامج المنتخب فى معسكر يونيو المقبل حيث طلب من اتحاد الكرة الاتفاق على مباراتين وديتين خلال المعسكر مع مدراس مختلفة لتجهيز المنتخب.

وحقق منتخب الفراعنة فوزين متتاليين علي إثيوبيا خارج ملعبه فى المباراة، بهدفين نظيفين، واستكمل مسيرته بالفوز على سيراليون بهدف مقابل لا شيء، ضمن فعاليات دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

يتواجد منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، والتي يتواجد بها منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويملك منتخب مصر في رصيده 16 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل واحد.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة ( 6 مباريات).

موعد مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا

مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا، المقررة مساء 1 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة منتخب مصر ضد إثيوبيا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، المقررة مساء ا سبتمبر 2025 والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أوسبورت 1 ، التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات.

مصر ضد إثيوبيا

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

يرصد " الموجز"، تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب إثيوبيا الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

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