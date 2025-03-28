موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مباراة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق ريال مدريد سوي تحقيق الفوز حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 63 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس

تنطلق مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ليجانيس، مساء غد السبت الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

يمكنك مشاهدة قمة فريق ريال مدريد ضد ليجانيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ليجانيس

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليجانيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ليجانيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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