تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول قبل قمة الدوري الإسباني

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي فريق أتلتيكو مدريد للفوز أمام إسبانيول حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 60 نقطة وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

التقي فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره فريق إسبانيول قبل المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني في 53 مباراة حيث حقق أتلتيكو الفوز في 23 مباراة وحقق إسبانيول الفوز في 16 مباراة وانتهت 14 مباراة بالتعادل.

موعد قمة أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول

تنطلق مواجهة فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق إسبانيول، مساء بعد غد السبت الموافق 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره فريق إسبانيول ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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