نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد زيزو ورحيل بيسيرو

كشف بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بأن أحمد حسام ميدو، أكد على عدم رحيل زيزو، عن الأبيض وانتقاله إلى الأهلي، بجانب اقتراب تجديد عقده.

وأكد بشير التابعي، على أن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، شدد على أن أحمد مصطفى زيزو لن يرحل عن الفريق.

بشير التابعي: ميدو أنهى ملف تجديد زيزو واللاعب مستمر في الزمالك

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تحدث معي ميدو منذ يومين، وأكد أن ملف زيزو أصبح شبه منتهي مع الزمالك وقريب من التجديد".

وتابع:" لا عزاء لمجلس الزمالك، بسبب فشله في حسم تجديد ملف زيزو، وهناك عدم ثقة بين الجماهير وإدارة حسين لبيب، والإدارة استعانات بميدو وحازم إمام من أجل حمايتهما من الجماهير".

وأضاف:" بيسيرو بتلك النتائج سيرحل نهاية الموسم، وكان من رأيه ضرورة استكمال جروس الموسم حتى نهايته".

بشير التابعي: ميدو أنهى ملف تجديد زيزو واللاعب مستمر في الزمالك

بيان مثير من ميدو تجاه والد زيزو

وكتب ميدو، عبر منصة إكس اليوم: "أحمد مصطفى"زيزو"، أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك".

وأتم: "وراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفي سيد التحية لتقديمه نموذج يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله".

بشير التابعي: الأهلي سيتوج بالدوري المصري رغم عقوبات رابطة الأندية

وعلق التابعي أيضًا، على استكمال النادي الأهلي، لبطولة الدوري المصري، رغم العقوبات التي وقعت عليه من رابطة الأندية، ويستعرض لكم موقع الموجز تصريحاته فيما يلي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الحكم على قطاع الناشئين يكون بتصدر المسابقة التي يشارك فيها بجانب تصعيد لاعبين للفريق الأول، وهو ما يدل على نجاحه".

وأوضح:" الهدف من قطاع الناشئين، ليس تحقيق البطولات وإنما تصعيد لاعبين للفريق الأول".

وواصل:" اقسم بالله الأهلي قادر على التتويج بالدوري المصري، رغم خصم 3 نقاط من رصيده واعتباره مهزومًا في مباراة القمة، وبيراميدز فريقه لا تطمئن له في الفوز في جميع المباريات لحصد الدوري".

وأكمل:" ليس طبيعي أن لا يحقق الأهلي بطولات، نظرًا للامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها من استقرار ورعاه وإمكانيات مالية، عكس الزمالك".

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