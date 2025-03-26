ميدو يوجه رسالة لـ والد زيزو بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك حاليًا، رسالة خاصة لوالد أحمد زيزو، نجم الأبيض، بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي.

وترددت العديد من الأنباء في الفترة الماضية، أن زيزو نجم الزمالك، يقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي، لمدة 4 سنوات.

وأشاد ميدو، بزيزو وولاده بعد هذه الأنباء، من خلال بيان رسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، والذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

ميدو يثني على والد زيزو

وكتب ميدو، عبر منصة إكس: "أحمد مصطفى"زيزو"، أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك".

وتابع: "وراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفي سيد التحية لتقديمه نموذج يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله".

ميدو يثني على والد زيزو

الغندور يكشف حقيقة رحيل زيزو

وكان الإعلامي خالد الغندور، قد كشف عن حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك، من خلال برنامجه ستاد المحور، حيث قال:" حدث تواصل بين بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك واللاعب، ولكنه أكد على عدم توقيعه وأن المفاوضات كانت مع والده".

وتابع:" تواصلت مع بعض المقربين من زيزو وقالوا ان عرض الأهلي عباراة عن 100 مليون جنيه في الموسم بجانب حصوله على ثلاث سيارات هو ووالده".

وواصل: هناك بعض المغريات من الأهلي لزيزو أبرزها اللعب في كأس العالم، والعقد المالي الكبير، بجانب الحصول على العديد من العقود الإعلانية".

وأفاد الغندور أيضًا، بأن مسئولي نادي الزمالك قد استقروا على تعيين مدير تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة أحد المرشحين لمنصب مدير التعاقدات.

وواصل:" ميدو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع حسام الزناتي ومقتنع بإمكانياته وقدراته وهو صاحب ترشيحه".

واختتم الغندور حديثه:" حسام الزناتي زملكاوي جداً ولديه خبرات كبيرة".

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