معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كشفت شبكة أون سبورت، عن معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر خوضها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تجهيزاته لمواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس الرابطة المصرية 2024-2025.

ويلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري، على استاد الكلية الحربية.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر شاشة أون سبوت، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة المصرية.

وتقرر أن يكون محمد الكواليني، عبر قناة أون سبورت 2.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم، من خلال تردد أون سبورت الذي يأتي على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي.

خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد.

وفي الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة المصرية

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي..

إنبي (3 نقاط).

طلائع الجيش (نقطة وحيدة)

فاركو ( نقطة )

الأهلي (بدون نقاط).

الجدير بالذكر، أن الأهـلي خسر في جولته الأولى أمام إنبي، بهدف دون مقابل.

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